В Баку пройдет чемпионат мира по боксу среди профессионалов по версии UBO (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку пройдет чемпионат мира по боксу среди профессионалов по версии UBO (Universal Boxing Organization), сообщает Trend Life.

На состоявшейся пресс-конференции в преддверии чемпионата, который стартует сегодня на арене Федерации бокса Азербайджана, было отмечено, что в соревновании в различных весовых категориях примут участие спортсмены из Азербайджана, Пакистана, Кувейта и Турции.

Главным событием станет поединок в полутяжелой весовой категории между Айханом Исмайловым (Азербайджан) и Хасаном Кубилай Алджу (Турция).

Азербайджан также представят - призер мировых первенств Сархан Алиев, призер Европейских игр и Исламиады, участник Олимпийских игр Тайфур Алиев и профессиональный боксер Тариэль Джафаров, у которого из 22 боев – 17 побед (16 нокаутом). Почетным гостем станет чемпион WBC Silver Asia, WBC İnternational, Universal Boxing Organization Сердар Авджи (Турция).

Чемпионат организован Karapapak Fight Club and Promotion, MCM Fight Club and Promotion и TGA Promotion and Management при поддержке Федерации бокса Азербайджана.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az