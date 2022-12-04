Дешам допустил, что Мбаппе побьет рекорд сборной Франции по футболу по забитым мячам

Нападающий Килиан Мбаппе в будущем может стать лучшим бомбардиром в истории сборной Франции по футболу, превзойдя достижение партнера по национальной команде Оливье Жиру. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

4 декабря сборная Франции со счетом 3:1 обыграла команду Польши в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Счет в игре открыл Жиру. Для нападающего этот забитый мяч стал 52-м в составе сборной Франции, что позволило ему обойти Тьерри Анри и стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

"Несмотря на критику, Оливье всегда оставался ментально сильным, важным игроком нашей сборной, - сказал Дешам. - Он игрок высокого класса и показывает это здесь. Этот рекорд сложно побить. Возможно, однажды Мбаппе его побьет".