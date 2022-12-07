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Определились все участники четвертьфинала ЧМ-2022 по футболу

Спорт Материалы 7 декабря 2022 01:14 (UTC +04:00)
Определились все участники четвертьфинала ЧМ-2022 по футболу

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Сборные Марокко и Португалии стали последними участниками ¼ финала чемпионата мира 2022 года в Катаре, передает Trend со ссылкой на Матч.

Марокканцы во вторник обыграли команду Испании в серии пенальти, сборная Португалии выбила из розыгрыша швейцарцев (6:1). Марокканцы и португальцы сформировали четвертьфинальную пару. Их матч пройдет 10 декабря.

Остальные пары данной стадии выглядят следующим образом:

Нидерланды — Аргентина (9 декабря),

Хорватия — Бразилия (9 декабря),

Англия — Франция (10 декабря).

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