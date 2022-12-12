Роналду забрал вещи с базы «Манчестер Юнайтед» до выхода скандального интервью

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забрал вещи из раздевалки «Манчестер Юнайтед» еще до выхода скандального интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором форвард подверг критике руководство «красных дьяволов». Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает talkSPORT.

По данным источника, Криштиану забрал вещи из шкафчика на базе «Манчестера» 13 ноября, когда чемпионат Англии приостановили в связи с чемпионатом мира — 2022. Скандальное интервью было опубликовано 16 и 17 ноября.

Ранее Криштиану Роналду в своих соцсетях впервые высказался о вылете национальной команды с чемпионата мира в Катаре.

Для Роналду этот «мундиаль» стал уже пятым в карьере. Стоит отметить, что на каждом из них полузащитнику удалось забить хотя бы один гол. Однако, игрок не планирует выступать на следующем ЧМ. Впервые он сыграл за национальную команду в 2003 году. Всего на его счету 196 матчей в футболке сборной Португалии.

Напомним, что сборная Португалии в четвертьфинальном матче чемпионата мира в Катаре уступила Марокко со счетом 0:1. Единственный гол на 42-й минуте встречи забил нападающий Эн-Несири. Теперь африканцы в полуфинале встретятся со сборной Франции. Матч пройдет 14 декабря.

Лучшим достижением сборной Португалии на чемпионатах мира является третье место на турнире 1966 года.