Месси - главный претендент на «Золотой мяч» - издание Goal

Издание Goal опубликовало обновленный рейтинг фаворитов в борьбе за «Золотой мяч», передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

На первом месте оказался нападающий французского «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси, который в эти дни вместе с национальной командой сражается на чемпионате мира - 2022 в Катаре. Аргентинская сборная дошла до полуфинала турнира, где сыграет с командой Хорватии.

На втором месте в рейтинге оказался еще один игрок «ПСЖ» - Килиан Мбаппе, который также продолжает свое выступление на чемпионате мира в составе сборной Франции. Команда в 1/2 финала мундиаля сразится с Марокко.

Замкнул тройку лучших норвежский нападающий Эрлинг Холанд, который с этого сезона выступает в «Манчестер Сити», куда перешел из дортмундской «Боруссии».

Действующим обладателем престижной премии «Золотой мяч» является нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема, который пропускает чемпионат мира из-за травмы.