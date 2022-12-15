Сборная Франции, обыграв команду Марокко, вышла в финал ЧМ-2022 (ВИДЕО)

Сборная Франции со счетом 2:0 обыграла команду Марокко в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в среду на стадионе "Эль-Байт" в Эль-Хауре, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Забитыми мячами отметились Тео Эрнандес (5-я минута) и Рандаль Коло-Муани (79). Вратарь и капитан сборной Франции Уго Льорис провел 19-й матч на чемпионатах мира и делит первое место среди голкиперов по этому показателю с немцем Мануэлем Нойером.

В финале сборная Франции 18 декабря сыграет с командой Аргентины, которая во вторник переиграла хорватов (3:0). Встреча начнется в 18:00 мск. Сборная Марокко 17 декабря в матче за третье место встретится с командой Хорватии, начало игры - 18:00 мск. Французы вышли в финал чемпионата мира во второй раз подряд, в 2018 году в решающем матче на московском стадионе "Лужники" они переиграли хорватов (4:2).

Два раза подряд чемпионами мира становились только итальянцы (1934, 1938) и бразильцы (1958, 1962). Сборная Франции вышла в финал чемпионата мира в четвертый раз. В 1998 году на домашнем турнире французы в решающем матче обыграли бразильцев (3:0), а в 2006 году в Германии проиграли итальянцам (1:1, 3:5 по пенальти).