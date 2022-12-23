Мбаппе отказался от отпуска после чемпионата мира - 2022

Французский нападающий парижского «ПСЖ» Килиан Мбаппе отказался от десятидневного отпуска, который причитался ему после чемпионата мира — 2022. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает Get French Football News.

Сообщается, что через три дня после финала мундиаля, в котором Франция 18 декабря проиграла Аргентине, форвард вернулся к тренировкам с парижской командой. До этого он встретился с главным тренером «ПСЖ» Кристофом Гальтье и заявил, что ему не требуется ни моральный, ни физический отдых.

Также в СМИ появилась информация, что Мбаппе может принять участие в первом после перерыва матче против «Страсбурга», который пройдет 28 декабря.

Мбаппе сделал хет-трик в финале чемпионата мира — 2022 против сборной Аргентины. Однако это не помогло его команде одержать победу в матче. Южноамериканские футболисты оказались сильнее в серии послематчевых пенальти.

Всего на счету Мбаппе в семи матчах восемь забитых мячей (два с пенальти) и две результативные передачи. Он стал лучшим бомбардиром турнира.