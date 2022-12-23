В Федерации футбола Франции назвали ненормальным поведение Мартинеса по отношению к Мбаппе

Президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Граэ направил главе Ассоциации футбола Аргентины (AFA) письмо, в котором указал на ненормальность случаев проявления неуважения к нападающему французской сборной Килиану Мбаппе со сторону аргентинцев, например, со стороны вратаря национальной команды Эмилиано Мартинеса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, Ле Граэ сообщил газете Ouest-France в четверг.

18 декабря сборная Аргентины обыграла команду Франции в финале чемпионата мира по футболу в Катаре (3:3; по пенальти - 4:2). Мбаппе отметился в этом матче хет-триком. После игры в интернете распространилось видео, на котором Мартинес в раздевалке после победы объявляет минуту молчания "для Мбаппе, который умер". На чемпионском параде в Буэнос-Айресе вратарь показывал куклу, к которой было прикреплена фотография французского нападающего. В соцсетях также появились видеозаписи, на которых аргентинские болельщики сжигают гроб с фотографией Мбаппе.

"Я написал своему коллеге из аргентинской федерации, что считаю эти эксцессы ненормальными в контексте спортивного соревнования и мне трудно их понять. Это заходит слишком далеко. Поведение Мбаппе было образцовым", - сказал Ле Граэ.

Мбаппе 24 года, он является чемпионом мира (2018). На мировом первенстве в Катаре Мбаппе стал лучшим бомбардиром турнира, забив восемь голов в семи матчах. На клубном уровне нападающий представляет французский ПСЖ, за эту же команду выступает капитан сборной Аргентины Лионель Месси.