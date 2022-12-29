Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Спорт

Мбаппе отреагировал на скандальное празднование вратаря сборной Аргентины Мартинеса

Спорт Материалы 29 декабря 2022 06:53 (UTC +04:00)
Мбаппе отреагировал на скандальное празднование вратаря сборной Аргентины Мартинеса

Читайте Trend в

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе отреагировал на скандальное празднование победы на ЧМ-2022 вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса, который во время поездки на автобусе по улицам Буэнос-Айреса держал в руках куклу с его лицом, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

"Это не моя проблема. У меня вообще нет энергии, чтобы тратить ее на такие бесполезные вещи", — приводит слова Мбаппе GFFN.

Напомним, что в очередном матче 16-го тура чемпионата Франции по футболу "Пари Сен-Жермен" переиграл "Страсбург" со счетом 2:1.

Победу парижанам на 95-й минуте принес точный удар французского нападающего Килиана Мбаппе с одиннадцатиметровой отметки.

После этой игры подопечные Кристофера Галтье набрали 44 очка и закрепились на первой строчке в турнирной таблице национального первенства.

У "Страсбурга" после 16 туров 11 очков и предпоследнее место в таблице Лиги 1.

Свой следующий матч парижане проведут на выезде против "Ланса". Игра состоится 1 января 2023 года, стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости