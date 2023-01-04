"Арсенал" прервал серию из пяти побед в чемпионате Англии, сыграв вничью с "Ньюкаслом"

Лондонский "Арсенал" на своем поле со счетом 0:0 сыграл вничью с "Ньюкаслом" в матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла в ночь на среду, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Лондонский клуб не сумел одержать победу в чемпионате впервые за шесть матчей. В предыдущий раз подопечные Микеля Артеты не смогли завоевать три очка в матче лиги 23 октября, сыграв на выезде вничью с "Саутгемптоном" (1:1). Последнее поражение "Арсенал" потерпел в гостевой игре шестого тура против "Манчестер Юнайтед" (1:3). "Ньюкасл" не знает поражений в Английской премьер-лиге на протяжении 13 матчей. В пятом туре чемпионата клуб уступил на выезде "Ливерпулю" (1:2).

"Арсенал" лидирует в турнирной таблице чемпионата, набрав 44 очка после 17 матчей, опережая идущий на втором месте "Манчестер Сити" на 8 очков.