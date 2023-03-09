Мбаппе прокомментировал вылет "ПСЖ" из Лиги чемпионов

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе прокомментировал поражение своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией». Его слова передает RMC Sport, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

«Мы разочарованы. Мы должны двигаться дальше, пытаться заставить каждого снова усомниться в себе. Если посмотреть на состояние обеих команд, у них есть команда, созданная для победы в ЛЧ. В начале сезона на первой пресс-конференции в ЛЧ я сказал, что мы сделаем все возможное. Мы сыграли на максимум», — сказал Мбаппе.

В первом матче немецкая команда забила один безответный мяч, а в ответной игре «Бавария» победила со счетом 2:0.

На 61-й минуте счет открыл нападающий хозяев Максим Шупо-Мотинг. В самой концовке преимущество «Баварии» удвоил Серж Гнабри.

Отметим, что игру пропустил бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар, который выбыл до конца сезона из-за травмы голеностопа. Изначально предполагалось, что на восстановление футболисту понадобится несколько недель, но позднее стало известно, что повреждение оказалось более серьезным и игрок вернется к тренировкам ближе к лету.