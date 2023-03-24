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Роналду установил рекорд среди игроков сборных

Спорт Материалы 24 марта 2023 00:11 (UTC +04:00)
Роналду установил рекорд среди игроков сборных

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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал абсолютным рекордсменом по количеству матчей на уровне сборных. Сегодня он вышел в стартовом составе на отборочную игру к Евро-2024 в составе сборной Португалии против Лихтенштейна, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Это его уже 197-я игра за национальную команду. Таким образом, Роналду превзошел достижение форварда сборной Кувейта Бадера аль-Мутава (196 игр).

За 197 матчей в футболке сборной Португалии Роналду забил 118 мячей. Впервые он был вызван в национальную команду в 2003 году. За это время в составе сборной Португалии он стал чемпионом Европы, а также выиграл золото Лиги наций.

Прошедший в конце прошлого года чемпионат мира стал для него пятым в карьере. Стоит отметить, что на каждом из них полузащитнику удалось забить хотя бы один гол.

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