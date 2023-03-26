Овечкин сократил отставание от Гретцки до 72 шайб

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 4:3, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Победную шайбу в этом матче забросил россиянин Евгений Малкин на 59-й минуте.

В составе проигравшей команды шайбу забросил 37-летний Александр Овечкин, реализовав большинство. Еще один россиянин из «Кэпиталз», Евгений Кузнецов, отметился результативной передачей.

Для Овечкина эта заброшенная шайба стала 42-й в сезоне. Помимо голов россиянин оформил 30 результативных передач в 68 матчах лиги.