В рамках Дней Москвы в Баку прошел шахматный турнир, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Дней Москвы в Баку в Международном центре мугама прошел шахматный турнир, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева, сообщает Trend Life.

Выступившие на открытии турнира отметили, что особую важность этому мероприятию придает то, что оно посвящено 100-летнему юбилею выдающегося политического деятеля, великого лидера Гейдара Алиева. Было подчеркнуто, что великий лидер Гейдар Алиев оказал огромное влияние практически на все сферы жизни как Советского Союза, так и современного Азербайджана. В шахматном турнире приняли участие юные спортсмены, а также парламентарии Азербайджана и России.

Гостем мероприятия должен был быть всемирно известный шахматист Анатолий Карпов, но, к сожалению, по состоянию здоровья не смог прибыть на турнир. Напомним, что в октябре прошлого года Карпов побывал в Баку, где принял участие в премьерном показе художественного фильма "Чемпион мира".

Дни Москвы в Баку, которые проходят с 3 по 5 мая, организованы Правительством Москвы при поддержке Исполнительной власти города Баку, посольства России в Азербайджане, Русского дома в Баку, министерства культуры Азербайджана.