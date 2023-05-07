"Реал" впервые с 2014 года выиграл Кубок Испании по футболу

Мадридский "Реал" со счетом 2:1 обыграл "Осасуну" в финальном матче Кубка Испании по футболу. Встреча прошла на Олимпийском стадионе в Севилье и завершилась в ночь на воскресенье, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе "Реала" два мяча забил Родриго (2-я и 70-я минуты). У "Осасуны" отличился Лукас Торро (58).

"Реал" выиграл Кубок Испании впервые с 2014 года, тогда мадридская команда в финале обыграла "Барселону" (2:1). "Реал" завоевал трофей в 20-й раз. Рекордсменом по количеству титулов является "Барселона" (31), второе место занимает "Атлетик" из Бильбао (23).