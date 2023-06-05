Златан Ибрагимович завершил футбольную карьеру

Златан Ибрагимович объявил о завершении своей футбольной карьеры на церемонии прощания с болельщиками после матча между итальянскими "Миланом" и "Вероной" (3:1), передает Trend.

"Пришло время сказать футболу до свидания. Но я не прощаюсь с вами, дорогие болельщики", - сказал Ибрагимович.

Златану Ибрагимовичу 41 год, и он выступал за "Милан" с 2020 года. Однако большую часть сезона 2022/23 он пропустил из-за травмы и операции на колене, занимаясь восстановлением. В текущем сезоне Ибрагимович сыграл только в четырех матчах чемпионата Италии и забил один гол.