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Актриса и ведущая Турана Гусейнли и черный пояс по киокушинкай - в гостях "Ulduzlu idman" (ВИДЕО)

Спорт Материалы 27 марта 2024 16:16 (UTC +04:00)
Актриса и ведущая Турана Гусейнли и черный пояс по киокушинкай - в гостях "Ulduzlu idman" (ВИДЕО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend/ - На YouTube-канале İdman.biz TV в эфир вышел очередной выпуск проекта "Ulduzlu İdman" (Звездный спорт).

Как сообщает в среду Trend, со ссылкой на idman.biz очередной гостьей передачи, ведущей которой является Зюмрюд Бадалова, стала телеведущая и актриса Турана Гусейнли.

Она рассказала, каким видом спорта занималась ранее, показала свой интерес к киокушинкай. В проекте принля участие руководитель клуба Kampan Федерации киокушинкай фулл-контакт каратэ, входящей в Федерацию каратэ Азербайджана (ФКА), обладатель второго дана Рамин Мамедзаде.

Представляем читателям очередной выпуск видеопроекта.

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