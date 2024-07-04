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Эльнара Халилова пригласила врагов на ринг: К нам мужчины приходят с ботоксом - только на İdman.Biz TV (ВИДЕО)

Спорт Материалы 4 июля 2024 12:34 (UTC +04:00)
Эльнара Халилова пригласила врагов на ринг: К нам мужчины приходят с ботоксом - только на İdman.Biz TV (ВИДЕО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Очередным гостем передачи İdman.Biz TV "Ulduzlu İdman" (“Звездный спорт”) стала популярная певица Эльнара Халилова. Как оказалось, она занимается кикбоксингом.

Как сообщает Trend Life со ссылкой на İdman.biz, во время беседы с ведущей программы Зюмрюд Бадаловой, Эльнара Халилова рассказала о своем увлечении спортом и показала навыки. Специальным гостем передачи стал старший тренер по кикбоксингу среди женщин Федерации кикбоксинга Азербайджана Мехман Умудов - очень позитивный спортсмен, который рассказал, как ему приходиться мучаться со спортсменками.

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