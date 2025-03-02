Презентована первая в Азербайджане книга про фитнес Акпера Керимова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В книжном центре LIBRAFF состоялась презентация первой в Азербайджане книги про фитнес, которую написал член Международной ассоциации спортивной прессы и Ассоциации спортивных журналистов Азербайджана, фитнесолог Акпер Керимов, сообщает Trend Life.

В книгу "Что такое фитнес?", которая выпущена TEAS Press на азербайджанском языке, вошел двадцатилетний опыт и знания автора, рекомендации в области оздоровительной методики, тренировок и питания, здорового образа жизни и мотивационной поддержки, психологии и этики, нежелательным травмам и т.д., как для взрослых, так и детей. Для успешной работы фитнесолога необходимо обладать глубокими знаниями в таких областях, как анатомия, физиология, психология, спорт и спортивное питание. Такой специалист помогает не только достичь оптимального физического состояния с помощью питания и спорта, но и поддерживать его на протяжении всей жизни.

Если перевести глагол to fit дословно, то по-русски это будет звучать как "быть в хорошей форме". От этого глагола и произошло название спортивного направления - фитнес. Тренировки преследуют такие основные цели: создание рельефных мышц, снижение массы тела, оздоровление организма. Но следует помнить, что фитнес - это не только хождение в спортзал. Это своеобразная философия, которая охватывает образ жизни, в целом позволяет улучшить здоровье, укрепить тело и дух, повысить настроение и общее качество жизни. Кроме того, правильные занятия спортом и питание могут помочь справиться с рядом болезней и избавиться от вредных привычек. Особая культура, режим, питание, взгляд на жизнь и здоровье – это настоящая философия, от которой просто невозможно отказаться.

Выступившие гости отметили, что книга является фактически учебным пособием, очень насыщенна интересными сведениями и познавательна.

В рамках мероприятия были проведены два мини-семинара по фитнесу в период месяца Рамазан и о кофейных напитках.

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