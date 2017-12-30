В Баку прошел новогодний вечер моды “Зимняя сказка” (ФОТО)

30 декабря 2017 18:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Pullman Hotels and Resorts прошел новогодний вечер детской моды – конкурс “Qış Nağılı” (Зимняя сказка), организованный Star Kids Group, сообщает Trend Life.

В Kids Fashion Show приняли участие 83 юных моделей, от 4 до 14 лет, и 28 модельеров. В состав жюри вошли известные дизайнеры - доцент кафедры моделирования Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, заслуженный деятель искусств Фахрия Халафова и руководитель Центра азербайджанской национальной одежды и Дома моды Gulnara Khalilova, доктор философии по искусствоведению Гюльнара Халилова, а также популярные исполнители Роза Зяргярли и Аяз Гасымов, руководитель Дома Моды YES Егяна Садыхова, победитель Best model of Azerbaijan Ильгар Алиев. Ведущим вечера был Самир Байрамлы. Автор проекта – директор Star Kids Group Айгюн Алиева.

Дети и модельеры были отмечены в различных номинациях.

Среди девочек и модельеров (с первого по третье место, соответственно) – Амира Сафарова и Айсель Алиева, Егяна Ибрагимли и Гюль Гурбанова, Асмер Мамедзаде и Айсель Ахмедзаде.

Среди мальчиков и модельеров (с первого по третье место, соответственно) – Ряван Мустафаев и Хулья Аллахвердиева, Ряван Гасымов и Наргиз Багирова, Сабир Меликли и Рагсана Зейналлы.

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(Автор: Вугар Иманов. Фото: Нариман Исмайлов)

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