Азербайджанский дизайнер признан лучшим в Турции – дефиле в Ливане (ВИДЕО, ФОТО)

24 марта 2018 12:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Известный азербайджанский дизайнер Руфат Исмаил представил новую коллекцию “Obsession” в Бейруте (Ливан) в рамках международного Beirut Fashion Week, сообщили Trend Life в пресс-службе дизайнера.

Дефиле прошло в Four Seasons” с участием представителей 27 стран. Главной моделью была наша соотечественница, проживающая в Турции, топ-модель Гюнай Мусаева. Показ коллекции был высоко оценен зарубежными СМИ. Мероприятие освещалось в прямом эфире Fashion TV.

Более того, Руфат Исмаил был признан лучшим дизайнером Турции со стороны Ассоциации дизайнеров моды Турции.

Руфат Исмаил последние годы живет и работает в Турции, где в 2014 году основал модный бренд Afffair. Коллекции дизайнера с успехом демонстрировались в Италии, Иране, Турции, ОАЭ и других странах.

(Автор: Вугар Иманов)

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