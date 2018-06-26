Азербайджанская красавица из спецназа очаровала всех (ФОТО)

26 июня 2018 11:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - На сегодняшний день женщина в Вооруженных силах Азербайджана - это не редкость. В настоящее время в званиях офицеров, прапорщиков, сержантов и рядовых служат тысячи женщин. Представительницы прекрасной половины человечества с издавна отличались своим героизмом. Боевые соратницы и жены наших легендарных героев Кероглу и Гачаг Наби - Нигяр и Хаджар. В годы Второй мировой войны – отважные летчицы Лейла Мамедбекова, Зулейха Сеидмамедова, Сона Нуриева, военный врач Зулейха Исмаилова. Сафия Рустамбекова, Кюбра Мамедова, Сугра Пашаева, Сакина Алиева, Сара Мирнагизаде и другие в многочисленных боях проявили настоящий героизм. Во время Карабахской войны более двух тысяч военных составляли женщины, и 600 из них непосредственно принимали участие в военных операциях.

Женщины поступают на службу в Вооруженные силы Азербайджана на добровольной основе, и их служба регулируется положением "О военной службе". Женщины-военнослужащие в ВС страны задействованы в сферах образования, делопроизводства, оказания медицинской помощи, развития международного сотрудничества. Они служат в тылу, войсках связи, разведке и других родах войск. Им присвоены такие высокие офицерские звания, как майор, полковник-лейтенант.

Среди них есть и такие красавицы как Теграна Бахрузи из спецназа, которая даже является обладательницей мирового титула II Vice Miss Top Model of the World-2015.

Теграна Бахрузи представила в социальных сетях фотосессию, посвященную 100-летию Вооруженных сил Азербайджана, которая вызвала большой интерес. Автор идеи, Hairstyle & Faceart – Сабина Иманова, фотограф – Рамин Асланов.

(Автор: Вугар Иманов)

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