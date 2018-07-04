Воспоминания юности ожили в Баку – яркая палитра Востока Фахрии Халафовой и "Ялла" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках грандиозного шоу легендарных групп "Boney M" и ВИА "Ялла" в Баку состоялся показ коллекции заслуженного деятеля искусств Азербайджана Фахрии Халафовой из уникальных узбекских шелков, вызвавшей большой интерес гостей. Дефиле сопровождалось композицией группы "Ялла" на узбекском языке.

В интервью Trend Life Фахрия Халафова рассказала о знаменательном вечере. Примечательно, что впервые под исполнение группы "Ялла" состоялась демонстрация коллекции мод.

"Легендарную группу "Ялла" знают и любят во многих странах мира, на ее музыке выросло не одно поколение. Поэтому не удивительно, что такие хиты прошлых лет как "Учкудук", "Шахрисабз", "Чайхана" и многие другие до сих пор радуют любителей музыки. Для демонстрации моей коллекции бессменный руководитель и лидер группы Фарух Закиров предложил исполнить композицию “Воспоминания юности”. Музыкантам удалось создать теплую и непринужденную атмосферу, а Фарух Закиров предварял песню небольшим рассказом об истории создания данной коллекции и моей поездки в Узбекистан", - отметила дизайнер.

По ее словам, в творчестве группы "Ялла" органично сочетаются народные традиции и современное звучание, и этот подход гармонировал со стилем представленной коллекции.

"Выступления группы "Ялла" во многих странах мира всегда запоминаются яркими театрализованными представлениями, которые переносят зрителей к национальным истоками и вековым традициям Узбекистана, показываю всю богатую и красочную палитру этой удивительной страны. Во время концертных программ творческий коллектив выступает в совершенно потрясающих эксклюзивных коллекциях костюмов, при оригинальном оформлении сцены и танцевальном сопровождении. Нам удалось сочетать яркую палитру Востока – гармонию музыки и дефиле", - добавила Фахрия Халафова.

В этом году коллекция с успехом также была представлена в рамках Azerbaijan Fashion Week в Баку и Miss Union Fashion в Ташкенте.

(Автор: Вугар Иманов)

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