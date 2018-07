В Баку показали тренды летней детской моды (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в отеле Pullman прошел конкурс детской моды Yay Əyləncəsi ("Летнее развлечение"), организованный Star Kids Group, сообщает Trend Life.

В Kids Fashion Show были представлены тренды летней моды в авангардном стиле. В мероприятии участвовали 86 юных моделей (46 девочек и 40 мальчика) от 4 до 14 лет и 19 модельеров. Автор и руководитель проекта – директор Star Kids Group Айгюн Алиева.

В состав жюри вошли: заслуженный деятель искусств Азербайджана, дизайнер Фахрия Халафова, руководитель Дома моды "Yes" Егяна Садыгова, исполнитель Аяз Гасымов, победитель Best Model of Azerbaijan-2004 Ильгар Алиев, стилист Тунзаля Керимова, руководитель "A-studio" Айсель Ибрагимова и Best Model of Azerbaijan-2016 Угур Ализаде.

Победителями в различных возрастных категориях стали (модель и модельер/ девочки и мальчики):

4-6 лет: Лятафят Гусейнли и Гюльшан Гусейнова; Самед Пашазаде и Гюльшан Гусейнова.

7-9 лет: Бану Гаджизаде и Арзу Алиева; Тамерлан Исмаилов и Марьям и Амин Гусейнгулиевы.

10-14 лет: Илаха Агамирзоева и Мехрибан Гасанова; Эльвин Абдуллаев и Севиндж Рзаева.

Победителями в специальных номинациях стали: Princess – Севги Мамедли, Prince – Бейляр Мамедов, Miss Smile – Фатима Гусейн, Mr. Smile – Алескер Исмаилов, Miss Audience Sympathy – Айлин Байрамлы, Mr. Audience Sympathy – Гурбан Муртузов, Miss Sharm – Солмаз Тагизаде, Mr. Sharm – Султан Гумбатзаде, Miss Actress – Сура Нуриева, Mr. Actor – Наби Сеидов, Miss Fashion - Мехри Мамедова, Mr. Fashion – Ибад Асадли.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.