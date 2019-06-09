В Баку прошло шоу свадебных и вечерних платьев "Семь красавиц" (ФОТО)

9 июня 2019 17:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Elite Events Hall прошел гала-вечер 7 Gözəl Wedding Beauty Fashion Show & Awards (Семь красавиц - шоу красоты и моды), организованный Pi Group Production, сообщает Trend Life. 7 Gözəl Wedding Beauty Fashion Show & Awards проводился в четвертый раз.

Гостям были традиционно представлены работы стилистов-визажистов и мастеров по прическам, дефиле с коллекциями свадебных нарядов White Room by Diamond и FH Bridal, а также вечерних платьев Rufina couture и By Nika Collection. В шоу-программе приняли участие певцы Javid, Аяз Бабаев, Хатира Ислам, танцевальная группа “Azəri Atəşi” и другие.

На вечере было множество сюрпризов. Одним из них стал торт в виде мэппинга (направление в визуальном искусстве, представляющее собой 3D-проекцию на физический объект окружающей среды с учётом его геометриии местоположения в пространстве) для фотографа Нико Аббасова, которого таким образом поздравили с днем рождения. Еще более ярким сюрпризом запомнился ведущий вечера Вугар Азероглу, который прямо со сцены сделал любимой предложение руки и сердца.

На вечере также прошла церемония награждения лиц, которые добились успеха в сфере красоты и моды.

Руководитель проекта – Исмаил Гасымов, автор идеи – Пярвана Мамедова, музыкальный руководитель - Dj Zaur, фото – Alakbarkarimli.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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