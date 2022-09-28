Коллекция Гюльнары Халиловой "Шёлковое достояние" будет представлена на Aspara Fashion Week в Казахстане

БАКУ /Trend Life/ - Коллекция верхней одежды "Шёлковое достояние" (İpək sərvəti), созданная из кялагаи модельером-дизайнером, руководителем Центра национальной одежды Азербайджана, доктором философии по искусствоведению Гюльнарой Халиловой, будет представлена в десятом сезоне Международного проекта Aspara Fashion Week в Казахстане, сообщает Trend Life. Проект "Шелковое достояние" реализован совместно с национальным брендом Azerbaijan Kelagayi (Азербайджанский кялагаи).

Дефиле состоится в выставочном павильоне "Шахристан" этнокультурного комплекса "Көне Тараз" города Тараз. Aspara Fashion Week, созданный в 2017 году одним из авторитетных мировых дизайнеров одежды Айдарханом Калиевым, в этом году пройдет под девизом "Диалог культур". Неделя моды будет представлена в рамках Международной выставки ремесленников "Тараз – город ремесленников" с 1 по 4 октября. В экспозиции будут также представлены арахчыны, шелковые платки и платья от Cizgi by Gulnara Khalilova.

"Целью проведения нынешнего сезона Aspara Fashion Week является создание атмосферы такого диалога культуры, при котором возникнет сопоставление национальных ценностей и выработка понимания того, что собственное этнокультурное сосуществование невозможно без уважительного и бережного отношения к ценностям других народов", - отметила Гюльнара Халилова.

Отметим, что ранее коллекции Гюльнары Халиловой с успехом демонстрировались на Неделях моды и международных мероприятиях в США, Великобритании, Швеции, Австрии, Румынии, Турции, России, Китае, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Болгарии, Норвегии и других странах.