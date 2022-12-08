Azerbaijan Fashion Week 2022 - от легионеров и свадебных платьев до адаптивной моды (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках 13-го сезона официальной Недели моды страны – Azerbaijan Fashion Week состоялся очередной показ ряда интересных коллекций, сообщает Trend Life.

Основной темой AFW 2022 стало 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Казахстаном. И это неудивительно, ведь генеральный продюсер Azerbaijan Fashion Week Саят Доссыбаев также является основателем Kazakhstan Fashion Week, благодаря чему подиум AFW всегда становится местом встречи самых модных дизайнеров из этих двух стран. Среди участников Azerbaijan Fashion Week 2022 значатся имена множества местных и зарубежных дизайнеров.

Гостям свои коллекции для самых маленьких показали казахстанский бренд A-Sain Kids, созданный дизайнером Азаматом Саин и принимающий участие в AFW уже в пятый раз, а также азербайджанский бренд Stay Wild.

По решению Генеральной Ассамблеи ООН в 1992 году 3 декабря отмечается во всем мире в качестве Международного дня людей с ограниченными возможностями. Оргкомитет Azerbaijan Fashion Week не мог обойти это важное событие стороной, поэтому блок показов для взрослых был открыт специальным показом первого в Азербайджане бренда адаптивной моды для людей с ограниченными возможностями Kekalove. Нужно ли говорить о том, что зал встретил участников этого показа самыми громкими и искренними аплодисментами. Показ был представлен при поддержке посольств Швеции и Великобритании в Азербайджане.

Элегантные вечерние и свадебные платья были продемонстрированы всем собравшимся в рамках показа азербайджанского бренда Soul Desire. Автором коллекции выступила дизайнер Кенуль Оруджова.

Азербайджанский бренд мужских костюмов Mario Russo организовал показ в коллаборации с баскетбольным клубом Sərhədçi. Члены команды, среди которых были как местные игроки, так и легионеры, не оставили равнодушной ни одну представительницу прекрасной половины человечества, находящуюся в зале.

Чести закрыть сезон Azerbaijan Fashion Week был удостоен азербайджанский бренд Ny Gyul. И дизайнер бренда Гюльназ Юсупова сделала это блистательно во всех смыслах этого слова. Блестящие вечерние наряды стали финальным аккордом 13-го сезона, который несмотря на суеверия, связанные с этой цифрой, прошел ярко и красочно.

Вместе с основной программой показов прошел ставший традиционным showroom Аzerbaijan Fashion Week, который дал возможность владельцам бутиков, байерам, прессе и просто гостям Недели моды напрямую пообщаться с дизайнерами, узнать о новинках сезона, открыть для себя новые имена, присмотреть что-то новое в гардероб, минуя долгую цепочку посредников и сэкономив время на поиск.

Вечер завершился веселой закрывающей after party, которая в этот раз прошла в клубе Enerji.

14-й сезон Azerbaijan Fashion Week пройдет в мае 2023 года, и вновь самые яркие представители среди местных и зарубежных модных дизайнеров соберутся в Баку.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az