Azerbaijan Fashion Week 2023 - модный приговор для красавиц, джентельменов и детей (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В отеле The Ritz-Carlton прошел 15-й сезон Azerbaijan Fashion Week, который запомнился яркими коллекциями, современными трендами, креативными решениями, свадебными платьями и классикой, детскими нарядами, сообщает Trend Life.

В этом году Azerbaijan Fashion Week (генеральный продюсер - Саят Доссыбаев, Казахстан, генеральный директор AFW - Ниджат Бахшалиев, Азербайджан) проведен при поддержке министерства культуры Азербайджана в рамках "Творческой недели" (Yaradıcı Həftə).

Гостям были представлены коллекции как азербайджанских дизайнеров - Fakhriya Khalafova, Shalala Maqsudova, Escalana, Mahmin Couture, Menzer Zekizade Fashion School, Tocco Delicato by Gunay Abbasova, Natavan, Ava Lezgieva, Xari Bulbul Model Agentliyi, так и зарубежных - Alexey Chzhen, Studio 4353 by Disiitova, 3. Zherebtsov, Aida Kaumenova (Казахстан), Zalkar (Кыргызстан), Anastasiia Rossi, Anasstass, Muse (Россия), Cherry MX, Azamat men’s tailor (Узбекистан), Salle de Mode (Грузия).

В фойе экспонировались картины азербайджанских художников на тему Карабаха, представленные НПО Arts Council Azerbaijan под руководством Дадаша Мамедова,

Данный масштабный проект направлен на привлечение зарубежных коллег к совместному сотрудничеству для популяризации национальных и региональных брендов, товаров и услуг, способствует развитию модного сектора и усовершенствованию инструментов решения существующих проблем в сфере моды, дизайна и культуры в целом. Проект ориентирован на вопросы позиционирования и продвижения национальных брендов, представляет собой платформу, объединяющую для сотрудничества модельеров, байеров, представителей местных и зарубежных СМИ, а также всех профессионалов этой сферы. Напомним, что в мае 2015 года в Азербайджане состоялся первый сезон Azerbaijan Fashion Week, положивший собой начало проведения Недель моды в стране.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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