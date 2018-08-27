Город-сказка - единственный в мире: в объективе азербайджанского фотографа (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Стамбул – крупнейший город Турции, главный торговый, промышленный и культурный центр, основной порт страны, величественно раскинувшийся на берегах пролива Босфор у Мраморного и Чёрного морей. Этот мегаполис с населением около 17 млн. человек – единственный во всем мире, расположенный сразу на двух континентах – Азии и Европе. Роскошный, потрясающий, очаровательный, с неповторимым шармом и притягательностью – это далеко не полный перечень эпитетов, которые заслуживает Стамбул, успевший побывать столицей четырех империй: Римской, Византийской, Латинской и Османской. Несмотря на тот факт, что современной столицей Турции является город Анкара, Стамбул сохраняет свое особенное значение. Город подобен мозаике, где многочисленные пестрые фрагменты складываются в одну картинку. В городе находится столько архитектурных достопримечательностей, а в музеях хранится такое количество ценнейших артефактов, что позволяет утверждать: едва ли не половина исторического и культурного наследия всей страны сосредоточена здесь. Помимо памятников древнего зодчества – дворцов и крепостей – бывшая византийская и османская столица впечатляет красотой и роскошью христианских храмов и мусульманских мечетей, ставших знаменитыми на весь мир. Город-сказка, город-впечатление, место, которое благодаря своему колориту ежегодно притягивает около 6 миллионов туристов. Приятный климат, ласковое море, уникальная культура и потрясающая кухня делают этот город одним из самых популярных курортов мира. Про него можно часами говорить в превосходных степенях, и каждый, кто делает подобное описание города, не скупится на восторженные эпитеты. Выгодное географическое расположение на пересечении важнейших торговых путей, многовековое пребывание в статусе столицы нескольких государств и смешение культур различных народов – все эти факторы не могли не отразиться на облике этого прекрасного и удивительного города, имя которому – Стамбул.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)

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