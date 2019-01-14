Самые странные вещи в чемоданах туристов (ФОТО)

14 января 2019 12:51 (UTC+04:00)

Агенты Управления транспортной безопасности США рассказали о самых необычных находках в багаже пассажиров, об этом, как передает РИА Новости, сообщает Daily Mail.

Более 450 миллионов пассажиров ежегодно пользуются услугами американских аэропортов. Некоторые путешественники провозят в багаже очень необычные вещи. В Управлении транспортной безопасности рассказали о конфискованных предметах.

Так, в 2018 году агенты управления обнаружили подделку под бомбу, выполненную в мультяшном стиле. Эта находка вынудила службу безопасности закрыть аэропорт Чикаго на 19 минут, пока специалисты по взрывчатым веществам проводили расследование.

В Атланте сотрудники службы безопасности конфисковали у пассажира перчатку Фредди Крюгера, снабженную лезвиями как у героя фильма ужасов. Турист намеревался везти ее с собой в ручной клади.

В Майами офицеры обнаружили в чемодане пассажира змею в нейлоновом чулке, помещенную в кейс для жесткого диска. Ее обладатель надеялся таким образом скрыть контрабанду. Служба охраны дикой природы конфисковала змею.

В Индиане служба безопасности нашла в чемодане туриста минометный снаряд. Бомбу конфисковали и пригрозили нарушителю огромным штрафом и арестом.

А в аэропорту Пенсильвании офицеры заметили очертания кошки во время проверки багажа на сканере. Открыв чемодан, они действительно нашли внутри кошку по имени Слим. За недопустимое отношение к животным кошку у хозяев изъяли и отдали на попечение обществу по защите животных.

В международном аэропорту Денвера в ручной клади пассажира нашли поддельный пистолет с встроенным ножом. Несмотря на то, что пистолет ненастоящий, нож превратил его в запрещенный к перевозке предмет. Находку изъяли.

Также в Денвере была найдена игрушечная розовая граната в форме динозавра. Агенты конфисковали игрушку, поскольку все, что напоминает бомбу, не допускается на борт ни в ручной клади, ни в зарегистрированном багаже.

В аэропорту Сан-Антонио турист пытался провезти в ручной клади нунчаки. Служба безопасности предупредила пассажира, что в некоторых частях страны их перевозка запрещена.

Офицеры безопасности в Кливленде думали, что у них нет повода подозревать мужчину с тростью с ручкой в форме головы собаки. Но при сканировании они обнаружили, что внутри был меч.

Еще в багаже был обнаружен электрошокер, замаскированный под мобильный телефон. Провоз электрошокера и холодного оружия в ручной клади строго запрещен, поэтому они были конфискованы.

В международном аэропорту Вашингтона изъяли из ручной клади копию бэтаранга Бэтмена. Агенты предупреждают, что такие вещи можно провозить только в багаже.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Япония ввела налог на выезд туристов из страны
Туризм 7 января 10:02
Более 25 тыс. безвизовых китайских туристов посетили Новосибирск в 2018 году
Китай 28 декабря 2018 10:34
Туристам упростят въезд в Беларусь
Беларусь 20 декабря 2018 12:24
Число выезжающих в Иран граждан Азербайджана выросло почти на 70%
Туризм 19 декабря 2018 19:42
Из каких стран наибольшее число туристов прибыло в 2018 году в Азербайджан?
Туризм 19 декабря 2018 16:51
Самые популярные достопримечательности мира
Интересное 15 декабря 2018 13:50
Лента новостей
СМИ: Спасатели извлекли девять тел погибших из-под обломков упавшего в Иране самолета
Общество 14:15
Завтра в Баку ожидается порывистый ветер
Общество 14:13
В Азербайджане страны ОПЕК+ обсудят влияние на рынок сделки по сокращению добычи нефти
Энергетика 13:59
В Турции самоходный трап врезался в самолет
Турция 13:56
В Баку в рамках проекта "Наш двор" благоустроен очередной двор (ФОТО)
Общество 13:48
В Азербайджане телеканалы не соблюдают требования в связи с объемом рекламы – совет по телерадиовещанию
Общество 13:48
На всех КПП Азербайджана установлены специальные оборудования для выявления носителей "свиного гриппа" - Сафар Мехтиев
Бизнес 13:31
Турция и США обсудят поставки американских ЗРК Patriot
Турция 13:22
В иранском парламенте сообщили о продаже 5 млн. баррелей нефти и газовых конденсатов на бирже
Экономика 13:20