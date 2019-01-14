Самые странные вещи в чемоданах туристов (ФОТО)

Агенты Управления транспортной безопасности США рассказали о самых необычных находках в багаже пассажиров, об этом, как передает РИА Новости, сообщает Daily Mail.

Более 450 миллионов пассажиров ежегодно пользуются услугами американских аэропортов. Некоторые путешественники провозят в багаже очень необычные вещи. В Управлении транспортной безопасности рассказали о конфискованных предметах.

Так, в 2018 году агенты управления обнаружили подделку под бомбу, выполненную в мультяшном стиле. Эта находка вынудила службу безопасности закрыть аэропорт Чикаго на 19 минут, пока специалисты по взрывчатым веществам проводили расследование.

В Атланте сотрудники службы безопасности конфисковали у пассажира перчатку Фредди Крюгера, снабженную лезвиями как у героя фильма ужасов. Турист намеревался везти ее с собой в ручной клади.

В Майами офицеры обнаружили в чемодане пассажира змею в нейлоновом чулке, помещенную в кейс для жесткого диска. Ее обладатель надеялся таким образом скрыть контрабанду. Служба охраны дикой природы конфисковала змею.

В Индиане служба безопасности нашла в чемодане туриста минометный снаряд. Бомбу конфисковали и пригрозили нарушителю огромным штрафом и арестом.

А в аэропорту Пенсильвании офицеры заметили очертания кошки во время проверки багажа на сканере. Открыв чемодан, они действительно нашли внутри кошку по имени Слим. За недопустимое отношение к животным кошку у хозяев изъяли и отдали на попечение обществу по защите животных.

В международном аэропорту Денвера в ручной клади пассажира нашли поддельный пистолет с встроенным ножом. Несмотря на то, что пистолет ненастоящий, нож превратил его в запрещенный к перевозке предмет. Находку изъяли.

Также в Денвере была найдена игрушечная розовая граната в форме динозавра. Агенты конфисковали игрушку, поскольку все, что напоминает бомбу, не допускается на борт ни в ручной клади, ни в зарегистрированном багаже.

В аэропорту Сан-Антонио турист пытался провезти в ручной клади нунчаки. Служба безопасности предупредила пассажира, что в некоторых частях страны их перевозка запрещена.

Офицеры безопасности в Кливленде думали, что у них нет повода подозревать мужчину с тростью с ручкой в форме головы собаки. Но при сканировании они обнаружили, что внутри был меч.

Еще в багаже был обнаружен электрошокер, замаскированный под мобильный телефон. Провоз электрошокера и холодного оружия в ручной клади строго запрещен, поэтому они были конфискованы.

В международном аэропорту Вашингтона изъяли из ручной клади копию бэтаранга Бэтмена. Агенты предупреждают, что такие вещи можно провозить только в багаже.

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