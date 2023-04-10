В Баку состоялись promo weekend и премьера красочного фильма о Sea Breeze Resort (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В The Ritz-Carlton состоялись promo weekend и премьера 15-минутного фильма о Sea Breeze Resort, в котором была показана вся красота и привлекательность туристического и жилого комплекса. В мероприятии приняли участие медийные личности, ведущие блогеры, представители СМИ.

В 2005 году в самом живописном месте Каспийского побережья - пригородном бакинском поселке Нардаран бизнесмен, девелопер, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов начал реализацию крупномасштабного проекта Sea Breeze Resort, учитывая большой потенциал туристического, культурного и делового центра страны. Sea Breeze Resort стал самостоятельной географической точкой Каспия с огромной территорией и мощной инфраструктурой, известной не только азербайджанцам, но и жителям других стран, благодаря реализованным здесь музыкальным и другим проектам, привлекательному инвестиционному потенциалу, любимому центру отдыха и жизни.

"Станьте частью Sea Breeze и Sea Breeze станет частью вас!" – таков девиз этого потрясающего морского курорта и жилого комплекса на берегу Каспийского моря. Сегодня территория этого динамично развивающегося проекта составляет более 180 гектаров, застроено более 450 тысяч квадратных метров жилья, в комплексе проживают более 8 000 резидентов. Sea Breeze Resort предлагает широкий выбор форматов жилья: от апартаментов и студий, до частных вилл и резиденций. На территории курортного города построено более 15 проектов недвижимости, квартиры сдаются как без отделки, так и с отделкой, и даже под ключ. На территории есть спорткомплексы, бассейны, рестораны с разными кухнями, картинг-зона и детские игровые площадки, школа Landau, арт-центр, магазины и много других услуг для комфорта.

Автор идеи и режиссер фильма Samir Tahirov отметил, что работа над картиной шла на протяжении около пяти месяцев.

"На идею реализации проекта о Sea Breeze Resort, Эмин Агаларов после ознакомления с презентацией, сразу же дал добро. Хотелось бы отметить, что изначально было запланировано сделать ролик на несколько минут. Работа была очень тяжелой, учитывая масштаб Sea Breeze Resort и реализованных здесь проектов, планов на будущее. Поэтому фактически получился короткометражный художественно-композиционный фильм. С 2016 года вместе со своей командой с Эмином Агаларовым реализовали ряд проектов, сняли три клипа, но этот фильм является особенным. Главная цель – это не только показать красоту Sea Breeze Resort, но и решение отразить привлекательность туристического и инвестиционного климата в Азербайджане на примере созданного за эти годы премиального прибрежного поселка в пригороде Баку, с самым высоким уровнем инфраструктуры, впечатляющей морской акваторией, массой развлечений и услуг, отвечающих любым потребностям. В будущем у нас запланированы съемки художественного фильма о Sea Breeze Resort", - сказал Samir Tahirov.

Директор по продажам и инвестициям Sea Breeze Resort Аяз Тагиев отметил, что инфраструктурный проект развивается с каждым днем, курорт станет в мировом масштабе.

"К нам обращаются инвесторы из разных стран, заинтересованные в плодотворном сотрудничестве. Sea Breeze Resort – это не только место для отдыха и жизни, но и для прибыльных инвестиций. Мы получили море впечатлений от показа фильма и испытываем гордость за реализацию проекта Sea Breeze Resort, развивающийся в концепции "города в городе", не имеющего аналога в стране. Мы также запланировали представить этот фильм в рамках международных туристических фестивалей", - отметил Аяз Тагиев.

В ходе мероприятия заместитель директора по продажам и инвестициям Sea Breeze Resort Эна-Камелия Меликова и руководитель отдела первичных продаж Мурад Джамалов также рассказали о новых проектах, запущенных с начала этого года, среди которых Park Residences - 2, Skyline, Woodville, Polo Residences.

Было отмечено, что Sea Breeze Resort задаёт новые стандарты и продвигает качественный, здоровый и успешный образ жизни. Все эти факторы делают курортный город одним из самых перспективных проектов для местных и зарубежных инвесторов. Во-первых, у проекта нет альтернатив на рынке Азербайджана. Кроме того, комплекс Sea Breeze Resort играет значительную роль в туристическом секторе страны, поскольку как курортный город он привлекает туристов своей богатой инфраструктурой. Принимая во внимание ежегодный рост числа туристов, посещающих Баку и, в частности, Sea Breeze Resort, проект является отличным источником дохода для инвесторов. Так, средний ежегодный рост стоимости активов составляет 15 - 35%, а что касается арендного бизнеса под ключ - пассивный доход с окупаемостью от 8% в год.

Помимо старта продаж новый комплексов запущен новый удобный сервис Trade In в рамках, которого потенциальный покупатели могут обменять без лишних сложностей свою квартиру или объект недвижимости на новый в Sea Breeze Resort. Быстрая безопасная сделка в офисе продаж и вы счастливый обладатель квартиры в современном стремительно развивающемся курортном комплексе Sea Breeze Resort. Таким образом, для потенциальных покупателей и инвесторов доступны сразу несколько новых проектов. Данные проекты уже по достоинству оценили покупатели и продажи идут высокими темпами.

Фильм можно посмотреть по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=rTdt1wtld-s

Более подробную информацию можно получить на сайте www.seabreeze.az

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