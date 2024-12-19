Италия глазами азербайджанца: Белладжио – жемчужина озера Комо, место паломничества велосипедистов и байкеров (ФОТО, часть 3)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках медиа-тура группа журналистов посетила один из самых красивых уголков Италии – Комо и близлежащие одноименному озеру города региона Ломбардии. Визит был организован при поддержке ENIT S.P.A. (Национальное агентство Италии по туризму), авиакомпании AZAL и Торгово-промышленной палаты Комо-Лекко. Представляем читателям третью часть увлекательного путешествия.

Белладжио – жемчужина озера Комо

Белладжио находится близ мыса, который делит озеро Комо на два рукава. Это место настоящего умиротворения, которое с удовольствием посещают туристы. Мэр города рассказал нам, что при численности населения всего около трех тысяч в год сюда на отдых приезжает более 700 тысяч гостей! Представляете, какая цифра!

На берегу сразу бросается в глаза широкая, утопающая в зелени и цветах набережная. Белладжио – городок настоящего умиротворения, где на берегу озера, среди зелени и дыша свежим воздухом, можно по-настоящему отдохнуть душой.

Красивые окрестности и приятный мягкий климат круглый год сделали Белладжио популярным задолго до наступления эры массового туризма - здесь предпочитали отдыхать ещё Лист и Стендаль, итальянские, австрийские, французские и венгерские короли и императоры, аристократы со всей Европы построили прекрасные виллы, окруженные очаровательными садами.

Летом в Белладжио доступны всевозможные водные виды спорта и развлечений, можно прокатиться на водном такси или пароме на различные экскурсии, совершать их на каноэ, моторной лодке или парусной лодке, а зимой на подъемнике взобраться на вершину Сан-Примо, откуда можно разглядеть Альпы.

Интересно, что этот уютный городок состоит всего из двух улиц, но здесь можно лицезреть интересные достопримечательности. Белладжио имеет богатое историческое и культурное наследие.

Одна из самых известных достопримечательностей - Вилла Мельци - загородная резиденция вице-президента Итальянской республики Франческо Мельци, построенная в 1808-10 гг. А еще Вилла Сербеллони, где, как гласит легенда, Плиний Младший имел свою резиденцию, прямо на вершине мыса. Здесь останавливались такие великие художники, как Леонардо да Винчи и Людовико иль Моро, королева Виктория, президент Кеннеди. Сегодня это роскошный отель, который могут себе позволить лишь единицы. Базилика Сан-Джакомо – главная церковь в Белладжио, построенная в романском стиле в 11 веке. Внутри находится множество произведений искусства разных периодов. В Церкви Святого Георгия 11-12 веков можно полюбоваться одним из символов города - скульптурой Мадонны делла Чинтура, которая очень популярна среди верующих.

Улицы исторического центра Белладжио весьма очаровательны. Там расположены кафе и рестораны, отели и сувенирные лавки. Арканы вдоль площади Мадзини с сувенирными магазинами и ресторанами также популярны среди туристов.

Церковь Гизалло в Магрельо и самый уникальный в мире Музей велоспорта

Церковь Мадонны-дель-Гизалло (Пресвятой Девы Марии) XVII века является одним из самых популярных мест для любителей велосипедного и мотоциклетного спорта, куда ежегодно приезжают тысячи спортсменов. Внутри можно увидеть картину Пресвятой Девы Марии, провозглашенной покровительницей велосипедистов Папой Пием XII в 1946 году. Позднее мотоциклисты также выбрали ее своей покровительницей. Внутри церкви хранятся велосипеды, майки и другие памятные вещи чемпионов, которые прославили этот вид спорта. Кстати, церковь расположена на горной дороге Гизалло, на перевале высотой 754 метров над уровнем моря. Подъем со стороны Белладжио достаточно сложен для велосипедистов, но это традиционная часть Джиро ди Ломбардия, а также часто включаемая в Джиро д'Италия.

С 2006 года рядом с церковью был открыт уникальный Музей велоспорта - Мадонна-дель-Гизалло. Внутри музея находится уникальная коллекция велосипедов, начиная с первых моделей, появившихся в продаже, до самых новых, от деревянных до изготовленных из углеродного волокна. Более двух тысяч экспонатов! Первый музейный экспонат – деревянный велосипед - выполнен по чертежам Леонардо да Винчи. Посетитель будет поражен количеством памятных вещей, связанных с чемпионами прошлого и настоящего, о которых всегда будут помнить. Вход стоит 6 евро.

Музей Мельницы Баггеро в Мероне и винодельческое хозяйство в Монтевеккья Ла Валлетта

Этот музей расположен на своеобразном острове Баггеро, где создан загородный курорт.

Это старинное место было построено монахинями-бенедиктинками в 1722 году в парке долины Ламбро. Ныне усилия направлены на развитие устойчивого туризма и нового предпринимательства, способного способствовать развитию и экологической реконструкции территории.

Экскурсия завершилась в ресторане Corazziere di Merone, где были представлены изысканные блюда итальянской кухни. Хозяин заведения также ознакомил нас со своей коллекцией вин, самое старое из которых 1897 года.

Продолжением стали поездка в Монтевеккья Ла Валлетта, посещение винного погреба, дегустация различных напитков, в том числе безалкогольных. Было рассказано о производстве вина, различных способах его изготовления

Ужин в ресторане отеля "Терминус" в Комо стал приятным завершением очередного дня поездки.

Продолжение следует…

Первая часть по ссылке https://www.trend.az/life/travel/3974208.html

Вторая часть по ссылке https://www.trend.az/life/travel/3977686.html

Фото - Вугар Иманов.

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