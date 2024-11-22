Путешествие в Италию – на берегу живописного Комо, вояж по озеру, волшебная идиллия … (ФОТО, часть 1)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках медиа-тура группа журналистов посетила один из самых красивых уголков Италии – Комо и близлежащие города. Визит был организован при поддержке ENIT S.P.A. (Национальное агентство Италии по туризму), авиакомпании AZAL и Торгово-промышленной палаты Комо-Лекко. Представляем читателям первую часть – о достопримечательностях центра провинции Ломбардии – Комо, расположенной в живописной местности у юго-западной оконечности озера Комо, в обрамлении предгорий Альп.

До Милана мы добрались прямым рейсом из Баку, откуда всего 50 км до Комо преодолели на шаттле (также можно добраться поездом или автобусом), разместились в отеле Albergo Terminus, построенном в XIX веке. Из отеля открывается великолепный вид на озеро Комо - одну из главных природных достопримечательностей Италии, уже давно являющееся популярным туристическим направлением с большим количеством посетителей каждый год.

Для нас был организован обед в Bistrot hotel Barchetta с итальянскими блюдами.

Забегая вперед, отмечу, что программа была очень насыщенной и за несколько дней мы побывали во множестве мест. Впечатлений масса – от радушной атмосферы до доброжелательности людей, потрясающей архитектуры до природы, красивых домиков и чистого воздуха, средневековых соборов и базилики, очаровательных вилл и набережной, теплой осенней солнечной погоды. Но обо всем по порядку…

Из истории

Этот древний город еще в 193 г. до н. э. входил в состав Римской республики. Здесь какое-то время жил Юлий Цезарь, по его приказу были возведены новые защитные сооружения и мощная военно-морская база римского флота. Плиний Старший, древнеримский писатель-эрудит, автор единственного, дошедшего до нас его труда "Естественная история", крупнейшего энциклопедического сочинения античности, родился в городе Комо в 23 году н.э. Но самый знаменитый уроженец Комо – это физик и химик, один из основоположников учения об электричестве Алессандро Вольта (1745- 1827), в честь которого названа площадь, установлен памятник и действует музей. Все мы знаем, что электрическое напряжение измеряется в "вольтах".

В 1470-е годы Комо стал одним из первых в Италии центров книгопечатания. Издавна местные жители выращивают оливы, гранат, виноград. С XVI века основу местного хозяйства составило производство шёлка. Ныне Комо является самым большим производителем шелка в Европе. Центром современного города является площадь Кавур, а самым значительным зданием - беломраморный собор Duomo Cattedrale di Como, который был построен на месте церкви XI века и унаследовал её название, Санта-Мария-Ассунта (Вознесения Богородицы). Строительство собора было начато в 1396 году и завершено спустя почти 400 лет - в 1770 году. Его высота составляет 75 метров. Собор имеет впечатляющий купол в стиле барокко, а также богатое внутреннее убранство. Но главное сокровище собора – это фасад со скульптурными украшениями, работы над которым шли в XV веке.

Рядом с собором - Бролетто, прекрасное по архитектуре здание бывшей ратуши (1215, фасад 1435). Древнейшее сооружение города - церковь Сан-Карпофоро IV века стоит на месте римского храма Меркурия. Романская церковь Сант-Аббондио была освящена Урбаном II в 1095 г. и до сооружения нынешнего собора служила главным храмом города. Один из чистейших образцов ломбардского стиля - базилика Сан-Феделе XII века.

Именно в этом историческом центре, вокруг этих памятников, сосредоточены основные торговые центры для любителей шопинга, брендовые магазины, множество кафе и ресторанов.

Подъем на фуникулере на гору Брунате

Город окружен горами, на одну из них - Брунате, по названию расположенного здесь очень уютного городка, можно подняться на фуникулёре и полюбоваться со смотровой площадки великолепной панорамой Комо и итальянскими Альпами. Путь наверх начинается с набережной Комо, площади Alcide de Gasperi. Исторический фуникулер был открыт в 1894 году (в этом году исполнилось 130 лет) и работает по сей день. Стоимость проезда туда-обратно составляет 6 евро, время в пути – около 10 минут. Билет необходимо сохранять до обратного пути, он понадобится при посадке на фуникулер.

Живописный променад с видом на озеро, горы и виллы! Здесь всюду гармония: в цветах и оттенках гор и озер, архитектуры и природы, земли и неба. Пейзажи озера Комо воспеты поэтами, музыкантами, писателями: Стендаль, Байрон, Лист… Город Комо очаровывает с первых шагов: предгорья Альп, живописные виды, прекрасная природа, переплетение узких улиц с уютными домами, красивыми балкончиками и цветами. Гулять по старому городу и набережной Комо можно бесконечно. В нем проживает чуть больше 80 тысяч человек, но десятки тысяч туристов приезжают сюда в течение всего года. От холодных ветров город защищают высокие горы, вдоль которых протянулись уютные деревеньки и небольшие городки, где представители бомонда со всего мира покупают себе роскошные виллы. Здесь также любят заниматься водным спортом и воздухоплаванием, прогулками в ландшафтных садах.

После фуникулера для нас была организована презентация туристического и культурного предложения озера Комо в отеле Hilton Lake Como, и ужин в ресторане Terrazza 241 с национальными изысками. Кухня Комо исторически сформировалась на основе местных продуктов - речная рыба и продукция альпийского животноводства. Очень вкусно!

Драйвовая прогулка на катере по лучезарному озеро Комо

Разовый проезд на общественном транспорте по городу стоит от 1,50 евро, пригородный – около 6 евро. Прокат машины стоит около 30 евро в день. Дороги здесь узкие, двухлинейные, бывают и пробки, но высокая культура говорит сама за себя – за несколько дней пребывания не услышали ни одного сигнала.

По озеру организованы экскурсии на пароме, стоимость на одного человека - 25 евро. Есть комфортабельные теплоходы, предназначенные для долгих поездок. Для нас был нанят специальный скоростной катер (час – 500 евро), на котором мы совершили драйвовую прогулку по озеру.

Огромное, очень глубокое озеро (до 400 м глубины, протяженность периметра - 170 км) необычной формы состоит из трех рукавов, сливающихся воедино, напоминая букву Y. Северный рукав называется Колико, юго-восточный - Лекко, а юго-западный - Комо.

Еще с древних времен здесь любили отдыхать правители и поэты, в средние века здесь жил и творил великий Леонардо да Винчи. Недвижимость вокруг озера Комо пользуется спросом у самых богатых и влиятельных людей нашей планеты. Сюда приезжают на отдых политики, здесь покупают виллы звезды кино и музыканты, владельцами местных вилл были короли и императоры. В наше время здесь имеют виллы Мадонна, Сильвестр Сталлоне, Джордж Клуни, Дрю Берримор, Анджелина Джоли, Бред Питт и другие, жил здесь и Джанни Версаче.

Одной из остановок стала Velarca, знаменитая лодка-дом, которая считается одним из самых ярких примеров плавучей архитектуры, построенная в Италии в прошлом веке. Проект лодки был разработан в 1959-1961 годах студией BBPR, которая всего двумя годами ранее уже спроектировала Torre Velasca, один из знаковых миланских небоскребов. Дом-лодка, заказанный мужем и женой Эмилио и Фьямметтой Норса, задумывался как место отдыха, где супруги могли бы принимать друзей и представителей итальянской культуры того времени.

Во время прогулки можно было полюбоваться виллами, построенными на рубеже XVIII-XIX вв., а также домами знаменитостей. Виллы озера Комо являются смесью роскоши и гармонии, которые за многие столетия обросли историями и легендами. Горные пейзажи, водопады, катера и парусные лодки, виллы и домики, водная гладь озера Комо создавали необычайное ощущение душевной идиллии. Кстати, на берегу есть такие достопримечательности, до которых можно добраться только водным транспортом.

Самым интересным стало посещение Villa Balbianello (вход - 6 евро), расположенной в городе Ленно. Вилла, построенная в 19 веке, находится на краю мыса Доссо д'Аведо над озером Комо. Это дворцово-парковый ансамбль, который построен в конце XVIII века как летняя резиденция кардинала Дурини. Она принадлежала именитым личностям, пока в 1988 году не перешла в собственность Национального фонда Италии. Вилла получила всемирную известность благодаря элегантным террасным садам и снятым там голливудским фильмам, среди которых "Месяц у озера", "Звёздные войны. Эпизод II: Атака клонов", "Казино Рояль". Сюда любят приезжать молодожены и делать роcкошные love story, играть свадьбы. Здесь также хранится потрясающая коллекция произведений искусства и редкостей известного путешественника, бывшего владельца виллы Гвидо Мондзино.

Самобытные деревушки со средневековыми церквями, прекрасные архитектурные ансамбли, исторические дворцы аристократов и известнейшие виллы, такие как Вилла Балбьянелло, Вилла Мельци, Вилла д'Эсте и другие поражают своей красотой.

Продолжение следует…

://www.italia.it/it/lombardia/lago-di-como-natura-e-charme?utm_source=Trend&utm_medium=Branded%20content%20Digital&utm_campaign=Generic&utm_content=az24-como-lecco&utm_term=lo

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