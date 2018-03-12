Азербайджан может существенно увеличить долю МСП в структуре ВВП - депутат

12 марта 2018 13:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - У Азербайджана имеются все возможности для увеличения удельной доли малого и среднего предпринимательства (МСП) до 50 процентов ВВП.

Об этом заявил Trend депутат Милли Меджлиса, доктор экономических наук Руфат Гулиев.

«Согласно статистике, удельная доля малого и среднего бизнеса в валовом внутреннем продукте стран ЕС, США и Японии достигает от 55 до 70 процентов. В Азербайджане на сегодня этот показатель на более низком уровне. Тем не менее, я полагаю, что существует возможность довести удельную долю МСП до 50 процентов ВВП», - отметил Гулиев.

По словам депутата, сегодня большой вклад в развитие МСП в Азербайджане вносит деятельность Центра упрощенной поддержки семейного бизнеса(ABAD) и реализация программы самозанятости в стране.

«Эти проекты весьма важны не только для развития сферы предпринимательства, но также в целях повышения занятости населения в регионах. В результате проделанной работы уже 33 района Азербайджана вышли на самофинансирование», - отметил депутат.

По информации Государственного комитета по статистике, число зарегистрированных в Азербайджане субъектов предпринимательства превысило 880 тысяч, а доля частного сектора в структуре занятости превышает 75 процентов.

Согласно стратегической дорожной карте Азербайджана, до 2020 года долю малого и среднего предпринимательства в ВВП страны планируется довести до 15 процентов, а до 2025 года - до 35 процентов. После 2025 года этот показатель предполагается увеличить до 60 процентов. По состоянию на первое января 2016 года, доля малого и среднего бизнеса в ВВП составляла четыре процента.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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