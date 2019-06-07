Севиндж Фаталиева: В Азербайджане нет ни одной сферы деятельности закрытой для женщин

БАКУ /Trend/ - Во всем мире ширится движение за права женщин. В истории Азербайджана женщины всегда были значимой силой, и вносили свой вклад в развитие общества.

Как сообщает в пятницу Trend, это сказала заместитель председателя парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям, заведующая отделом по международным связям правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Севиндж Фаталиева, выступая на международной конференции в Тбилиси.

«Круглый стол «Гендерное равенство в парламенте», проходящий в рамках конференции Парламентской ассамблеи ОБСЕ по вопросам парламентского контроля.

Фаталиева напомнила, что в прошлом году в Азербайджане отмечалась 100-летняя годовщина предоставления избирательного права женщинам.

«По традиции, женщины больше работают в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры. Однако сегодня, благодаря государственной поддержке, растет число женщин-чиновников, сотрудниц правоохранительных органов, политиков и общественных деятелей. Первым вице-президентом страны, вице-спикером парламента, тремя заместителями министра - экономики, культуры и здравоохранения, главой Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей, председателем Государственного экзаменационного центра являются женщины. В Азербайджане нет ни одной сферы деятельности, закрытой или недоступной для женщин. В стране функционирует много женских НПО. Женщины, представленные в парламенте страны, активно участвуют в принятии законов, в общественно-политической жизни страны, процессах строительства правового государства. В Азербайджане, в соответствии с требованиями гендерной политики, обеспечено правовое равенство мужчин и женщин, предприняты важные шаги по повышению роли женщин-управленцев во всех государственных структурах», - сказала она.

Напомним, что депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, вице-президент и член Бюро Парламентской ассамблеи ОБСЕ Азай Гулиев, депутаты Асим Моллазаде и Севиндж Фаталиева участвуют в конференции, посвященной вопросам парламентского контроля в Тбилиси, которая проходит при поддержке Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Организаторы мероприятия: Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, парламент Грузии и Национальный демократический институт.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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