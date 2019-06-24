Распоряжения Президента Азербайджана еще раз подтверждают, что в центре госполитики находится забота о гражданах - депутат

БАКУ /Trend/ - Очередной социальный пакет, утвержденный Президентом Ильхамом Алиевым, в очередной раз свидетельствует о том, что глава государства всегда заботится о гражданах и предпринимает меры по улучшению их социального благосостояния. Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) от правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Джавид Османов.

Османов напомнил, что распоряжением главы государства минимальная заработная плата увеличена со 180 до 250 манатов. Кроме того, заработная плата госслужащих повышена на 50 процентов, военных и сотрудников правоохранительных органов со специальными званиями - на 40 процентов, зарплата учителей, работающих в государственных образовательных учреждениях, которые прошли диагностическую оценку знаний и навыков, увеличится в среднем на 20 процентов, работников ряда других организаций, финансируемых из государственного бюджета - в среднем на 40 процентов.

По словам Османова, в целом это коснется 350 тысяч работников частного и около 600 тысяч работников государственного сектора.

"Как известно, в начале этого года заработная плата работников различных государственных органов была увеличена, а минимальная заработная плата была повышена со 130 до 180 манатов. Менее чем через шесть месяцев после этого глава государства подписал очередные указы в данной сфере. Это говорит о том, что Президент Азербайджана всегда заботится о гражданах страны и предпринимает все меры для их благополучия. Это также свидетельствует о мощи нашей экономики и страны", - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев)

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