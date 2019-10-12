Григорий Трофимчук: Пашинян в очередной раз продемонстирировал свою несостоятельность как политика

БАКУ /Trend/ - Фигура Гарегина Нжде не нуждается в каких-то дополнительных политических интерпретациях, он сотрудничал с наиболее одиозными структурами «третьего рейха», а для постсоветского пространства, в целом до сих пор хранящего память о страшной большой войне, – это однозначный враг.

Об этом сказал Trend известный российский эксперт в области внешней политики, обороны и безопасности Григорий Трофимчук.

«Но меня удивляет другое. Президент Ильхам Алиев сказал, что прежняя власть установила в центре Еревана памятник Гарегину Тер-Арутюняну, служившему у фашистов как Гарегин Нжде. Подчеркнём: прежняя армянская власть. Если бы премьер Армении был прирождённым политиком, он бы взвалил весь груз ответственности за установку данного объекта на своего предшественника, которого сверг. Тем самым попытавшись улучшить свой имидж в глазах руководителей стран-участниц СНГ. Но он поддержал решение той власти, с которой до сих пор как бы ведёт непримиримую борьбу.

Пашинян вполне мог бы изменить политику прежней власти на деле, а не на словах. И в частности, решить проблему с памятником Нжде, а не пытаться оспаривать очевидное на глазах у всего СНГ.

То, что Нжде «боролся за независимость Армении», но с прямой помощью вермахта и СС, его никак не реабилитирует. За такого же рода «независимость» боролся, например, и генерал Власов, отношение к которому в России вполне однозначное. Впрочем, удивляться не стоит», - сказал Трофимчук.

По словам политолога, относительно новая «революционная» власть Армении реабилитировала и сторонников Жирайра Сефиляна, которые по законам любой страны считались бы террористами.

«По этому поводу тоже сложно провести дискуссию, так как всем всё вполне ясно. Поэтому повторю ещё раз: Никол Пашинян должен был бы поблагодарить Президента Азербайджана прямо там, на саммите в Ашгабаде», - сказал российский эксперт.

Отметим, что Гарегин Нжде считается основателем теории, пропагандирующей ненависть на национальной и этнической почве в Армении. В 1918-20 годах отрядами, возглавляемыми Нджде, было убито более 10 тысяч азербайджанцев, уничтожено 115 азербайджанских сел в Зангезурском уезде. Он является одним из авторов идеи о "Великой Армении". Нжде был арестован, закончив свои дни во Владимирской тюрьме. Фашистскому палачу в 2016 году в центре армянской столицы был установлен памятник высотой почти 6 метров, новая власть Армении не демонтировала этот памятник.

(Автор: Матанат Насибова)

Твиттер: @MatanatNasibova

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