Новая попытка Арифа Гаджилы объединиться будет безрезультатной - зампред партии (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Группа представителей радикальной оппозиции, видимо, хочет сорвать денег с бывшего коррупционера Али Инсанова, но уверен, что новая попытка Арифа Гаджилы объединиться будет безрезультатной, потому что Али Инсанов не любит делиться деньгами, а наоборот, нацелен на то, чтобы их вымогать, что было доказано. Те же представители радикальной оппозиции прекрасно помнят самодовольство и «культуру» в выступлениях Али Инсанова.

Об этом сказал Trend в пятницу зампредседателя Партии Народного фронта целостного Азербайджана (ПНФЦА) Ниямеддин Ордуханлы, комментируя предложение "башгана" партии «Мусават» Арифа Гаджилы о проведении «круглого стола» партий и движений оппозиционного лагеря.

По его словам, Ариф Гаджилы прекрасно помнит, что больше всего оскорбляющих, унижающих бывшего "башгана" и других его соратников, называющих их предателями был именно Али Инсанов: «Али Инсанов и сейчас смотрит на них, и вообще на людей, свысока. Он так и не исправился в учреждении, где отбывал срок. Посмотрите на его поведение, он смотрит на людей как на своих слуг, рабов".

Он напомнил, что во время попытки государственного переворота в 1995 году призыв Гейдара Алиевы первыми поддержали жители поселка Мехтиабад, где больше всего проживает выходцев из Западного Азербайджана: «Тысячи людей собрались перед Президентским аппаратом. Речь идет о более чем 10 тысячах людей. Это была поддержка, оказанная Гейдара Алиеву выходцами из Западного Азербайджана, Безусловно, тогда самую большую поддержку призыву Гейдара Алиева оказал народ. Теперь Али Инсанов преподносит себя «лидером выходцев из Западного Азербайджана».

Ордуханлы подчеркнул, что лидером азербайджанского народа и выходцев из Западного Азербайджана, в том числе, является Ильхам Алиев: «С полной ответственностью говорю, что Али Инсанов не того уровня, чтобы набрать голоса в муниципальных выборах от поселка Мехтиабад. Если хочет, то пусть выдвинет свою кандидатуру, и посмотрит. Народ никогда не поддержит его. Народ прекрасно знает и Джамиля Гасанли, поэтому ничего дельного от их союза ожидать нельзя».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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