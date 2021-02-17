Социально-экономическая ситуация в Армении достаточно тяжелая – российский эксперт

БАКУ /Trend/ - Социально-экономическая ситуация в Армении достаточно тяжелая. Об этом сказал Trend старший сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

Российский эксперт отметил, что в Армении достаточно тяжело переживают итоги Второй Карабахской войны.

"Сейчас ситуация для Армении складывается максимально невыгодно и понятно, что это не могло бесследно пройти для внутриполитической стабильности. Сразу после объявления условий перемирия в Армении начались серьёзные акции протестов против Никола Пашиняна и его партии с призывами к отставке.

Казалось, что правительство Пашиняна не устоит. Но уже три месяца как было подписано соглашение, он и его команда в целом находятся у власти, и показывают достаточно серьёзный уровень устойчивости. Но понятно, что все равно это происходит на фоне очень серьёзного недовольства итогами и резкой критикой в отношении правительства", - отметил Станислав Притчин.

По мнению эксперта, все это заметным образом осложняет дальнейшее урегулирование конфликта, который предполагает разблокирование границ, совместное решение вопросов и восстановление транспортной инфраструктуры.

"Благодаря модераторским усилиям России прошли две встречи межправительственной комиссии на уровне вице-премьеров, удалось сформировать несколько экспертных групп, которые прорабатывают отдельные вопросы повестки дня. Мы видим, что в целом удается в конструктивном ключе на уровне правительства проводить обсуждения. Но понятно, что социально-экономическая ситуация в Армении достаточно тяжелая. К косвенным итогам Карабахской войны накладываются отпечатки последствия пандемии, поэтому, конечно, в Армении ситуация не самая благоприятная", - подытожил Притчин.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)