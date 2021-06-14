«Непримиримые» в Армении – битая карта

В 60-х годах прошлого столетия в английском языке появилось выражение «catch 22». Оно обозначает ситуацию, при которой конфликтующие между собой обстоятельства или правила исключают решение проблемы. Другими словами, это безвыходная ситуация.

Именно таково сегодня положение дел в Армении накануне выборов.

Армянское общество приходит к осознанию того, что, фигурально говоря, корабль под названием Армения в течение тридцати лет независимости (а это целое поколение) бороздил не волны океана, а плавал в мелкой и грязной луже, и вдобавок оказался на мели.

Самым, наверное, очевидным свидетельством этого является количество людей, покинувших страну: по словам председателя комиссии по вопросам миграции Общественного совета Армении Гагика Еганяна, за это время из Армении эмигрировало 1,6-1,7 млн. человек, то есть, тридцать процентов населения.

Однако, несмотря на очевидное фиаско проводимой все эти годы политики, кульминацией которого стало поражение в 44-х дневной войне, в риторике ряда армянских политиков и СМИ продолжает сквозить агрессия по отношению к Азербайджану, не оставляющая шансов на какой-либо позитивный диалог.

Игра мускулами, которых нет, демонизация Азербайджана в глазах собственного населения, провокации на границе – «непримиримые», как их можно условно назвать, пускают в ход любые средства, лишь бы остановить неизбежное: мирный договор с Азербайджаном, в основе которого будет лежать безоговорочное признание суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в его общепризнанных границах.

Помимо этого, за реваншистской риторикой проглядывает еще кое-что. Страх.

Инстинкт самосохранения заставляет этих политиков нагнетать ситуацию, потому что как только наступит реальный мир, в Армении начнется трезвый, без эмоций, анализ причин провала, в результате чего вскроются сотни коррупционных схем и сделок, связанных с 30-летним конфликтом.

Вопросов будет много. Например, куда ушли огромные суммы от продажи десятков тысяч тонн металла и других стройматериалов из оккупированных территорий, а также движимого и недвижимого имущества 800 тысяч азербайджанцев?

Или же, народ начнет интересоваться, кто является реальным владельцем ультра­сов­ре­мен­ного отеля ми­ро­во­го клас­са «Ара­рат Парк Ха­ятт Моск­ва», расположенного в самом центре российской столицы, на Лубянке, и входящего в десятку лучших отелей мира по версии Forbes Travel Guide? На всякий случай напомню, что строительство отеля началось в 1999, и закончилось в 2002 году.

Вопросы эти для Армении далеко не праздные, учитывая, что Азербайджан будет требовать компенсацию за апокалиптические последствия оккупации своих земель.

Есть еще одно обстоятельство эмоционально-психологического характера, непосредственно касающееся будущего Армении.

Ни «договороспособный» Тер-Петросян, ни криминальный Кочарян, ни «кадровый чекист» Ванецян, или мечущийся Пашинян не смогут сделать что-либо путное для своей страны, пока в основе их действий и решений, даже, на первый взгляд, позитивных, будет лежать чувство глубокой ненависти к Азербайджану и его народу – на этой человеческой эмоции далеко не уедешь.

А пока Азербайджану ничего не остается, как через свою принципиальную позицию принуждать Армению начать жить не по армянским, а по общечеловеческим правилам.

У Армении все же есть выбор: очередные сто лет занятий национальным мазохизмом, оплакивая свое поражение, и, при этом, накачивая новые поколения ненавистью и готовясь к реваншу, или мир с Азербайджаном.

И, кажется, народ в Армении начинает понимать, что у него нет внешних врагов, зато полно внутренних, и «непримиримым» нечего предложить ему, кроме новых потерь.

Азер Ахмедбейли