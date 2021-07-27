Формат Азербайджан-Турция–Пакистан - пример для исламского мира

Руфиз Хафизоглу

Если посмотреть на нынешнюю политическую ситуацию в исламском мире, то можно увидеть, что именно отсутствие взаимной поддержки и солидарностипривело к тому, что сегодня исламский мир полностью разобщен. Существует много разногласий между мусульманскими странами, что, по сути, мешает их экономическому и политическому развитию. Этим в основном пользуются западные страны.

Лишь малая часть мусульманских стран осознает, что разногласия, отсутствие взаимопонимания не в их интересах. В числе таких стран Азербайджан, Турция и, конечно же, Пакистан. Если рассмотреть внешнюю политику Турции, то можно увидеть, что во всех конфликтах в мусульманских странах Анкара поддержала мусульманские страны.

И это можно было увидеть также во время Первой и Второй Карабахской войн.

Турция, в отличие от некоторых мусульманских стран, не делала двояких заявлений, не помогала оккупационным силами оказала Азербайджану политическую и моральную поддержку. Это должны были сделать и другие мусульманские страны. Что касается Пакистана, который является ядерной державой исламского мира, он так же оказал политическую поддержку Азербайджану.

Как известно, сегодня в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана прошла трехсторонняя встреча делегаций парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана, в ходе которой была подписана Бакинская декларация.

Декларация охватила вопросы укрепления сотрудничества между парламентами Азербайджана, Турции и Пакистана, дальнейшего укрепления политических связей трех стран и другие вопросы.

Баку, Анкара и Исламабад, подписав Бакинскую декларацию, фактически создали новый трехсторонний формат сотрудничества, что на пользу народам этих стран.

Но это не означает, что данный формат направлен против какой-либо другой стороны. Баку и Анкара имеют большой опыт в создании трехсторонних форматов. Так, уже существуют форматы Турция-Грузия-Азербайджан, Турция-Азербайджан-Туркменистан и Турция-Иран-Азербайджан.

Несомненно, что формат сотрудничества Азербайджан-Турция –Пакистан станет импульсом к созданию новых трехсторонних форматов, к которым рано или поздно присоединятся арабские страны. Одним из них может стать формат сотрудничества Турция-Катар-Азербайджан или же Турция-Кувейт-Азербайджан.

Все эти форматы сотрудничества так или иначе связаны с Турцией и Азербайджаном, что говорит о том, что Баку и Анкара проводят дальновидную внешнюю политику, тем самым лидируя в исламском мире.

А формат Азербайджан-Турция –Пакистан можно назвать примером для исламского мира.

Руфиз Хафизоглу

главный редактор АМИ Trend