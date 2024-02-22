Идут обсуждения о следующей встрече по тексту мирного договора с Азербайджаном - МИД Армении

БАКУ /Trend/ - Надеемся, что состоится встреча глав МИД Азербайджана и Армении, на которой будут обсуждены все вопросы.

Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

По его словам, Армения получила от азербайджанской стороны очередные комментарии по проекту мирного соглашения и сейчас между делегациями во главе с министрами проходят обсуждения относительно следующей встречи по тексту мирного договора.

"Армянская сторона готова к нормализации отношений с Азербайджаном. Недавнюю мюнхенскую встречу лидеров Армении и Азербайджана можно считать положительным фактом", - сказал Ваан Костанян.

Отметим, что 21 февраля секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении встретятся в ближайшее время.

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