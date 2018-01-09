Армянский депутат: Начавшиеся с января подорожания в Армении усугубят ситуацию в стране

Начавшиеся с января подорожания в Армении усугубят ситуацию еще больше, поскольку большинство населения – люди с низкими доходами, и эти доходы снизятся из-за инфляции, заявил в беседе с армянскими СМИ депутат Вардан Бостанджян.

«При невысоких доходах населения Армении, даже небольшое подорожание может вызвать негативный эффект. В 2018 году зарплаты, пенсии и пособия не повысятся, это значит, что доходов многих не хватит на то, чтобы пережить инфляцию»,- сказал он.

Вардан Бостанджян считает, что инфляция вызовет нежелательные процессы в Армении. В частности, повысится уровень бедности, вырастут темпы эмиграции, углубятся коррупционные явления.

«Уязвимость экономической системы Армении состоит как раз в том, что у нас нет финансовых ресурсов для сопротивления подобным ситуациям. И пора уже выяснить, кто виноват в том, что такое продолжается уже годами», сказал он.

Бостанджян отметил, что несоразмерность подорожаний повышению акцизных ставок. В условиях монополизированной экономики кто-то воспользовался поводом и взвинтил цены. Невысокий уровень управляемости, отсутствие свободной конкуренции привели к тому, что ряд субъектов могут поступать как им вздумается.

Поправки в Налоговый кодекс Армении, по его мнению, это ситуативные решения, которые только усугубляют системные проблемы. Он считает, что многие товары, которые сейчас облагаются акцизным налогом, не должны были войти в этот перечень. Просто казначейство искусственно пытается заполнить хроническую финансовую брешь, сказал Бостанджян.

Отметим, что в Армении с 1 января с повышением акцизных ставок подорожали бензин, дизтопливо и автогаз. Снятие таможенных изъятий ЕАЭС с ряда товаров также приведет к их подорожанию.

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