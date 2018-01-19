Саргсян назвал имя кандидата на пост президента Армении

19 января 2018 13:25 (UTC+04:00)

Глава Армении Серж Саргсян предложил в пятницу кандидатуру посла страны в Великобритании Армена Саркисяна на пост президента страны, сообщают армянские СМИ.

"Серж Саргсян от имени имеющей большинство в парламенте политической силы предложил Саркисяну дать согласие на выдвижение в качестве кандидата в президенты Армении", - говорится в сообщении.

После окончания президентского срока Саргсяна окончательно вступит в силу новый текст конституции Армении, согласно которому власть будет сосредоточена в руках парламента и правительства, а функции президента, которого будет избирать парламент, станут представительскими.

Отметим, что президентские выборы в Армении 2018 года пройдут 2 марта.

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Azernews Newspaper
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