В Ереване проходит митинг против будущего премьерства Сержа Саргсяна (ФОТО)

На площади Свободы в Ереване стартовал митинг фронта «Во имя государства Армения» в поддержку группы «Сасна црер», передает News.am.

Фронт вместе с диаспорской организацией «Армянское возрождение» проводит в эти дни митинги в Страсбурге, Лондоне, Лос-Анджелесе, Париже и Ереване против «увековечения режима, во имя политзаключенных, свободы, государства Армения».

Митинг на площади Свободы направлен против будущего премьерства Сержа Саргсяна. Не исключены сидячие акции протеста, шествия.

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