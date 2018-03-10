В Ереване проходит митинг против будущего премьерства Сержа Саргсяна (ФОТО)

10 марта 2018 18:51 (UTC+04:00)

На площади Свободы в Ереване стартовал митинг фронта «Во имя государства Армения» в поддержку группы «Сасна црер», передает News.am.

Фронт вместе с диаспорской организацией «Армянское возрождение» проводит в эти дни митинги в Страсбурге, Лондоне, Лос-Анджелесе, Париже и Ереване против «увековечения режима, во имя политзаключенных, свободы, государства Армения».

Митинг на площади Свободы направлен против будущего премьерства Сержа Саргсяна. Не исключены сидячие акции протеста, шествия.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Адвокат: Факты пыток над Шахбазом Гулиевым и Дильгамом Аскеровым будут переданы в ЕСПЧ
Нагорно-карабахский конфликт 17:17
Распространена официальная информация о митинге т.н. "Нацсовета" в Баку
Общество 17:17
CIPDH: Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев подвергались армянами жестоким пыткам
Нагорно-карабахский конфликт 16:52
Американский эксперт: США нуждаются в таких взвешенных и разумных союзниках, как Азербайджан
Политика 7 марта 16:27
МИД РФ прокомментировал аннулирование цюрихских протоколов между Турцией и Арменией
Турция 7 марта 14:01
Непробиваемый панцирь коррупции в Армении: зарубежные инвестиции не пройдут
Армения 6 марта 14:10
Армения всеми способами подрывает усилия международных посредников по урегулированию нагорно-карабахского конфликта - посол
Политика 3 марта 18:34
В "Лужниках" завершился митинг в поддержку Путина (ВИДЕО)
Россия 3 марта 17:33
ВВС Азербайджана обезвредили очередной армянский беспилотник (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 3 марта 16:36
"Демократия по-армянски": парламент проголосовал за единственного кандидата в президенты
Армения 2 марта 12:35
Армяне США клянчат деньги
Армения 1 марта 18:25
Глава Армении заявил об аннулировании армяно-турецких протоколов
Армения 1 марта 18:05
Brussels News: Мировое сообщество должно дать справедливую оценку армянской агрессии
Нагорно-карабахский конфликт 1 марта 13:04
"Детские шалости" обидчивого Еревана
Точка зрения 28 февраля 16:06
Очередное армянское фиаско в Европе
Точка зрения 28 февраля 10:43
Мировое сообщество однажды признает правду о Ходжалы - турецкие СМИ
Нагорно-карабахский конфликт 26 февраля 16:22
В Ереване прогремел мощный взрыв
Армения 20 февраля 11:18
ЕС полностью поддерживает усилия МККК по освобождению азербайджанских заложников - спецпредставитель (Эксклюзив)
Политика 19 февраля 11:07