Стало известно, кто временно возглавит правительство Армении

Временно исполняющим обязанности главы правительства Армении стал первый вице-премьер Карен Карапетян, сообщили в пресс-службе правительства, передает РИА Новости.

Ранее в понедельник премьер Серж Саргсян подал в отставку на фоне акций протеста.

"Согласно принятому правительством порядку, в случае невозможности выполнения премьером своих обязанностей премьер-министра заменяет первый вице-премьер", — говорится в сообщении, размещенном на сайте кабмина.

По данным пресс-службы, в понедельник состоялось внеочередное заседание правительства Армении, которое провел Карапетян. В ходе заседания, учитывая закон "О структуре и деятельности правительства" и заявление Саргсяна, была зафиксирована невозможность исполнения премьером своих полномочий.

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