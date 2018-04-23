Стало известно, кто временно возглавит правительство Армении

23 апреля 2018 18:12 (UTC+04:00)

Временно исполняющим обязанности главы правительства Армении стал первый вице-премьер Карен Карапетян, сообщили в пресс-службе правительства, передает РИА Новости.

Ранее в понедельник премьер Серж Саргсян подал в отставку на фоне акций протеста.

"Согласно принятому правительством порядку, в случае невозможности выполнения премьером своих обязанностей премьер-министра заменяет первый вице-премьер", — говорится в сообщении, размещенном на сайте кабмина.

По данным пресс-службы, в понедельник состоялось внеочередное заседание правительства Армении, которое провел Карапетян. В ходе заседания, учитывая закон "О структуре и деятельности правительства" и заявление Саргсяна, была зафиксирована невозможность исполнения премьером своих полномочий.

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