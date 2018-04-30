Пашиняна официально выдвинули кандидатом на пост премьера Армении

Лидер протестов в Армении Никол Пашинян официально выдвинут от парламентской фракции "Елк" кандидатом в премьер-министры страны, сообщил журналистам в понедельник член фракции Арарат Мирзоян, передает РИА Новости.

"Фракция предложила кандидатуру Пашиняна на пост премьера. Сегодня "Елк" проведет встречи с тремя остальными фракциями парламента, в том числе с правящей Республиканской партии Армении (РПА)", — сказал Мирзоян.

Акции протеста начались в Армении с 13 апреля, когда оппозиция выступила против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера, обвинив его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции".

Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.