Пашинян собрал необходимое число подписей для выдвижения в премьеры

3 мая 2018 13:51 (UTC+04:00)

Лидер оппозиционного движения Армении Никол Пашинян собрал подписи одной трети депутатов парламента, необходимые для выдвижения кандидатуры в премьеры Армении. Об этом в четверг в парламенте заявил журналистам депутат от оппозиционного блока "Елк" ("Выход") Арарат Мирзоян, передает ТАСС.

"Мы смогли собрать подписи одной трети депутатов парламента. Кандидатура Пашиняна будет официально выдвинута или сегодня, или завтра", - отметил Мирзоян.

Представитель блока "Царукян", депутат Наира Зограбян сообщила журналистам, что из 31 депутатов ее блока 27 уже подписались под документом.

Правящая Республиканская партия Армении (РПА) 8 мая проголосует за кандидата в премьеры, обладающего поддержкой одной трети депутатов парламента. Об этом в среду заявил глава парламентской фракции РПА Ваграм Багдасарян.

1 мая депутаты парламента отклонили кандидатуру лидера оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. За него проголосовали 45 законодателей, в то время как для избрания премьером было необходимо набрать 53 голоса. После этого Пашинян призвал своих сторонников начать масштабные акции гражданского неповиновения.

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