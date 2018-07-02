В Армении взяли подписку о невыезде с родственников экс-президента

2 июля 2018 19:31 (UTC+04:00)

Следователи взяли подписку о невыезде с брата, племянника и племянницы бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, которые подозреваются в незаконном обогащении, сообщили в понедельник в Специальной следственной службе, передает РИА Новости.

Ранее в ведомстве заявили, что в ходе обыска в доме, где проживают брат президента Левон Саргсян, а также племянник и племянница Нарек и Ани Саргсяны, были обнаружены и изъяты незаделкарированные договоры банковского вклада на сумму порядка 6,8 миллиона долларов, оформленные на их имена.

Возбуждено уголовное дело по статьям "незаконное обогащение" и "представление ложных сведений в декларациях или сокрытие подлежащих декларированию данных".

"Следователь принято решение избрать в отношении Левона, Нарека и Ани Саргсянов меру пресечения в виде подписки о невыезда", - говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что брат экс-президента и члены его семьи были обязаны задекларировать свое имущество, так как он был послом по особым поручениям.

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