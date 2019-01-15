В Ереване перенесли заседание суда по делу экс-президента Кочаряна

15 января 2019 20:17 (UTC+04:00)

Судебное заседание, на котором рассматривается ходатайство об освобождении под залог экс-президента Армении Роберта Кочаряна, возобновится в среду, сообщил журналистам во вторник адвокат Кочаряна Айк Алумян, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь команды адвокатов Элен Аракелян сообщила РИА Новости, что суд рассмотрит одновременно два ходатайства, поданные защитой и обвинением: о применении в отношении Кочаряна альтернативной меры пресечения - освобождения под залог, а также продлении его ареста на два месяца.

"Сегодня судебное заседание началось с обсуждения ходатайства прокурора о продлении срока ареста. Мы представили нашу позицию, но не все адвокаты успели выступить. Заседание продолжится завтра", - сказал Алумян. Он отметил, что защита в среду намерена представить видеокадры, свидетельствующие о том, что акции протеста в 2008 году, в разгоне которых обвиняют Кочаряна, не были мирными и безоружными.

Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Он был арестован на два месяца. Защита Кочаряна обжаловала арест в апелляционном суде, который отменил решение суда первой инстанции, мотивировав это неприкосновенностью бывшего президента. В ноябре Кочарян вновь был арестован.

Защита Кочаряна попросила Специальную следственную службу о прекращении уголовного преследования. Адвокаты считают, что Кочарян не может обвиняться по статье "свержение конституционного строя" по делу о событиях 2008 года, потому что тогда этой статьи и предусмотренного ею состава преступления в Уголовном кодексе Армении не было.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки, погибли десять человек, около 200 получили ранения.

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